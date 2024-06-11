D718b◾️ルイヴィトン モノグラムストライプ シルク100% ネクタイ

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商品詳細
◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロワー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】LOUISVUITTONルイヴィトン#Konokonokono出品ネクタイ →他にも出品しております。#Konokonokono出品【コンディション】■ランク《A 一部B》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝真ん中辺りに薄い汚れが御座います（画像５）その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ピンク■素材／シルク100%■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい幅約9.5ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/approximate635020.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy426753.html
http://narcologia.ru/goods/organization400662.html
ルイ ヴィトン ストライプ ネクタイ シルク100% （11670718） - ネクタイ
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