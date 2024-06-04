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専用adidas originals stan smith スタンスミス 29㎝
商品番号 I83851684364
商品名

専用adidas originals stan smith スタンスミス 29㎝
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自己紹介を必ずご覧下さい。※コメントの返信は必ずお願いします。返信がない場合ブロックさせて頂くことがあります。ご協力お願いします。ご覧頂きありがとうございます。カラーホワイト×ネイビーサイズ29㎝状態　5回くらい着用して保管してありました。保管時の汚れありますのでご確認下さい。adidasオンラインで購入しました。※他でも出品しているので購入前に必ずコメント下さい。他にも色々出品していますのでよければご覧下さい。質問や値下げ交渉もお気軽にどうぞ！(非常識な値下げ交渉はご遠慮下さい)よろしくお願い致します！#ベイフロー#BAYFLOW#ロンハーマン#RHC#デウス#DEUS#TCSS#WTW#BANKS#afends#デニム#スウェット#CONVERSE#VANS#アディダス#スタンスミス#NIKE#newbalance#Reebok#オールドスクール#エラ#era
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