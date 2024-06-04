PORTER＿新型TANKER WALLET＿ポータータンカーブラック財布

状態は新型の展示未使用品。TANKERシリーズ定番のウォレットです。近年は電子マネー等の普及に伴い、カードや小銭に特化したミニ財布が人気です。状態の受け取り方は個人差ありますので、各側面からの写真を必ずご確認下さい。---------------------------------------■モデルPORTER/TANKER/WALLET■カラーブラック(Black)■素材表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ナイロンタフタ■サイズW100/H120---------------------------------------※気になる箇所はお気軽に質問ください採寸・写真追加致します。■■■■■■■■■■■■■■PORTER/TANKERについて■■■■■■■■■■■■■■1983年に発表された「TANKER」シリーズは、アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。ビームスBEAMS／ユナイデットアローズUNITEDARROWS／シップスSHIPS／ジャーナルJOURNALSTANDARD／エディフィスEDIFICE／トゥモローランドTOMORROWLAND／無印MUJI／PORTERポーター／TANKERタンカー／HEADPORTERヘッドポーター／B印YOSHIDA／LUGGAGELABELラゲッジレーベル／PORTERGIRLポーターガール／ハンドバック／トートバック／バックパック／ボストンバック／ショルダーバック／クラッチバック／ポーチバック／ボディバック／サコッシュ／ウエストポーチ／ウエストバック／マザーズバック／リュック／ディパック



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[ポーター] タンカー 2つ折り財布 サイフ TANKER 622-78168 吉田カバン (（ブラック black）)



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(ポーター) PORTER 長財布 [タンカー]



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PORTERのタンカーウォレットは2つ折りサイフの超定番。世界中に愛さ ...



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