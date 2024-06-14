新世紀エヴァンゲリオン アニメセル画 ラフ原画 セット ...

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商品詳細
以前オークションにて譲っていただいたものです。届いた状態のままで、フィルム開封はしていません。全て含めると50万近くで購入したものです。当時のアニメ資料としても貴重なものだと思われます。今回コレクション整理のために出品します。若干の日焼けはありますが、全て概ね状態良好かと思われます。ただしカヲルくんのセル画(両方)の背景は別アニメのものだとうかがっております。徐々にお値下げしていきますので、是非検討していただけますと幸いです。エヴァ碇シンジ渚カヲル
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