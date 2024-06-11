✳︎美品✳︎PRADA ウールマフラー

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商品詳細
これからの季節大活躍PRADAのwool100%マフラーです。少し肉厚の生地ですので、メンズの方にピッタリだと思います。赤のブランドロゴもアクセントになっていて素敵です。ほぼ未使用の美品ですが、あくまでusedで自宅保管であることをご理解頂ける方、どうぞよろしくお願いいたします。サイズタテ175㌢ヨコ27㌢※あくまで素人採寸です、ご理解ください。※送付の際は小さく梱包させて頂きます、ご了承ください※値段交渉返品お断り※まとめ買いお問い合わせください
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プラダ／PRADA マフラー ストール レディース 女性 女性用ウール 毛 ブラック 黒 | フリマアプリ ラクマ
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