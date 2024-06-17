【激レア】90s GOODENOUGH フェルトロゴキャップ

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商品詳細
この度は#ハルの古着を閲覧いただきありがとうございます☺︎※フォロー割引き実施中です！！！！！1.当アカウントをフォローする2.コメント欄よりフォローしたことを伝えるこれでOKです！リピート対象の場合もコメントくださいませ。購入後のお値引きは対象外となっておりますのでご注意ください。【商品情報】ブランド名：GOODENOUGH/グッドイナフ商 品 名：キャップ色 柄：ブルー/ネイビーサ イ ズ：FREE状 態：汚れなどなく綺麗な状態【SIZE：cm】フリーサイズ(サイズ調整可/後部ベルト)つば長さ ：7.5※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。【商品説明】デザイン、カラー、素材、全てにハイセンスセンスな1着。組み合わせ次第ではストリートはもちろんモードにもハマるアイテムです。この機会に是非！！【注意点】自宅にて保管しております。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。usedになるので神経質な方はご遠慮ください。気になることがございましたら事前にご質問ください。即購入大歓迎です！お気軽にコメントお待ちしております☺︎まとめてご覧になる場合はこちらから→→#ハルの古着
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