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ヴィヴィアン ウエストウッド 51140001 40324 LA N401 財布
商品番号 W63434431861
商品名

ヴィヴィアン ウエストウッド 51140001 40324 LA N401 財布
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 12,249 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodよりウォレットの入荷です。柔らかい上質なレザーを使用し、使うたびに馴染んでいく1品です。シンプルなデザインで、プレゼントにもおすすめです。・品番：5114000140324LAN401・カラー：BLACK・レザー100％(実寸およそ)・ONESIZEタテ(約)9cmxヨコ(約)11cm×マチ(約)2cm・カードホルダーx6・小銭入れx2・フリーポケットx1【注意事項】※並行輸入品でございます。　正規品となっておりますので、ご安心下さいませ。※タグありです。(シールの残りあとがある場合もございます。)※採寸用サンプルの実寸を記載しております。お手元にお届けする商品と表記寸法の間に多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。※光の加減、お使いのPC環境によりお色の見え方が違う場合がございます。※発送・お返事は平日のみです。#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#小銭入れ#MilanoSmallZipWallet#5114000140324LAN401#財布＃シンプル＃プレゼント＃メンズ＃レディース＃男女兼用＃ロゴ＃BLACK＃ブラック■管理番号：vivi0004-bk-999
http://narcologia.ru/goods/shuttle119925.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture587641.html
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