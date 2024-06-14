PRADA プラダ　二つ折り財布　正規品

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商品詳細
PRADAプラダの二つ折り財布です！高級なサフィアーノレザーでグリーンとブラックのバイカラーが特徴です^^新しいお財布に買い替えたため出品致します。発送時は除菌し発送させていただきます！気になる方はお気軽にコメント\u0026即購入お待ちしております♪✦サイズ：横幅：11cm縦幅：9.5cmマチ：2cm【商品内容、状態】目立つ汚れなどなく美品ではないかと思います。お写真よりご確認くださいませ。※ご購入の際はリユース品ではあることご理解くださいませ。財布形···二つ折りカラー···ブラックカラー···ブラック素材···本革
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