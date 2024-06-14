80's ハーレーダビットソンヴィンテージTシャツ

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ハーレーダビットソンのヴィンテージTシャツになります。ヴィンテージハーレーは希少であり、コレクターが絶えない人気なライン。こちらも希少な一品かと思います。Tシャツがいい具合にヤケていて無骨な雰囲気がより一層滲み出ています。ハーレーヴィンテージの魅力が詰まった究極な一枚。【採寸】SizeM肩幅 44㎝着丈 62㎝身幅 47㎝袖丈 18㎝古着の為、多少のダメージがあります。そちらの方をご了承の上、お取り引き宜しくお願い致します。※返品、交換はお受け致しません。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック