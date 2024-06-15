Supreme シュプリーム tシャツ　Lサイズ

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Lサイズです。銀座のDoverStreetMarketで1,2か月ほど前に購入しました。サイズが自分には合わなかったため、出品いたします。一度着用し自宅で洗濯済みのため、使用感はご了承ください。#supreme#シュプリーム