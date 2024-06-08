05’ ジミヘンドリックス バンドＴシャツJimiHendrix T-shirt

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ギタリストとして多くのミュージシャンに多大な影響を与えたロック・ミュージックのパイオニアの一人、ジミ・ヘンドリックスのTシャツ。フロントのインパクトのあるデザインと、フェードしたボディが魅力的で雰囲気が出た1着。サイズ感は大きすぎず、小さすぎずでスラックスやデニムとパンツを選ばずスタイリングでき幅が効くのでオススメ。表記サイズ2XL肩幅61cm(ShoulderWidth)身幅64.5cm(HemWidth)着丈74.5cm(Length)袖丈22cm(SleeveLength)#kshd73uu手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス