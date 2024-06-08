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デッドストック品 フランス製 ヴィンテージレザー ベルト 本革
商品番号 V52385224728
商品名

デッドストック品 フランス製 ヴィンテージレザー ベルト 本革
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイテム】スモールウエスタンベルト【カラー】ブラック【素材】レザー本革牛革スムースカーフスキン【サイズ】長さ：102cm(最短ウエスト穴72cm最長ベルト穴92cm)幅：約1.6cm【状態】デッドストック品なので、新品未使用【ディテール】-ミドルウエスト-ラウンドバックル-メタルループX1-メタルチップX1フランス製送料無料インディアンジュエリーダイヤ　ダイヤモンド24kエメラルド天然石タイガーアイアクセサリーバングル指輪ネックレスゴールドプラチナピンクゴールド18k18金ジャケット切替えダウンジャケット切替えダウンジャケットレザージャケットスウェード　スエード　サイズ444648ライダース本革GORE-TEX登山　山登りスウェットパンツパーカースポーツウェアジョガーパンツトレーニングパンツオールブラックスバックパックランニングパンツマウンテンパーカーナイロンジャケットスニーカーシャツジャージMA-1ポロシャツトラックパンツレザー　ジャケットベストショルダーバッグダウンジャケットボアジャケットTシャツプレミアムカーゴパンツウーブンテックフリーススキニーパンツジョガーパンツハーフパンツショートパンツと相性が良いです。素材···本革
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