☆未使用品☆Classic Style Japan クロコ ポロサス 長財布

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ClassicStyleJapan クラシックスタイルジャパン スモールクロコダイル ポロサス ラウンドファスナー長財布 ラウンドジップウォレット ブラック ワニ革 鰐 エキゾチックレザー メンズ未使用保管品の為、非常に綺麗な状態です☆以下、公式サイト抜粋↓[サイズ]幅194mm高さ94mm厚み20mm[マテリアル]本体：スモールクロコダイル（ポロサス）/ブラック内装：牛ヌメ革 ソフト仕上げ/ブラックファスナー:内外装共にYKKエクセラ[スペック]・カードポケットx12・ファスナーコインケースx1・札入れx2・多目的ポケットx2[商品説明]スモールクロコダイルの脇腹から腹部をカットし、採用致しました。ウォレットのフロント側には、脇腹の細かく丸い丸腑と呼ばれる鱗を。リア側には腹部の四角い竹腑と呼ばれる鱗を配しています。丸腑から竹腑への自然な鱗のグラデーションが美しい、スモールクロコダイルの特徴を顕著に表した商品となります。クロコダイルのウォレットをお探しの方には、最高グレードのスモールクロコダイルを、是非オススメ致します。鱗の配列と並びの美しさに、魅入ってしまうでしょう。クラシックスタイルジャパンのラウンドファスナーウォレットは、機能性を追求するために、使用上問題がない範囲で、使用皮革の厚みを薄くしています。そのことから、軽量に制作されていて、ウォレットの重さに対するストレスを軽減しています。開閉のファスナーには動きが滑らかな、YKKエクセラを採用しています。また、より開閉が容易なように、手触りが良く大きめの引手を採用致しました。定価：￥137,500付属品：化粧箱ギフトにもオススメ！ご不明点はお気軽にお問い合わせください☆カラー···ブラック素材···本革