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【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
商品番号 P73592310295
商品名

【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 20,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土屋鞄製造所の、「特別なコードバンで贅沢に包む、圧倒的な存在感のファスナー財布」です。いただき物ですが、使う機会がなく自宅保管していました。箱はありません。■サイズ縦9.8×横19.3×厚み2.3cm■カラーブラック■素材外装=馬革内装=牛革■スカートの状態新品未使用のため、目立つ汚れや痛みは見当たりませんが、あくまで自宅保管である中古品である事と、素人の検品である事をご理解の上ご購入ください。■発送についてネコポスで発送予定です。丁寧に梱包させていただきます。■返品、クレームについて返品、クレームは受け付けておりません。予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/protein590834.html
http://narcologia.ru/goods/mythic790335.html
http://narcologia.ru/goods/reflector640264.html
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース – 土屋鞄製造所
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
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コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース – 土屋鞄製造所
【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース
コードバン ファスナーロングパース
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コードバン ファスナーロングパース
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コードバン ファスナーコインパース
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コードバン ファスナーロングパース – 土屋鞄製造所
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