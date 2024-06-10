【新品未使用！】土屋鞄　コードバン ファスナーロングパース



コードバン ファスナーロングパース



コードバン ファスナーロングパース – 土屋鞄製造所



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コードバン ファスナーロングパース – 土屋鞄製造所



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コードバン ファスナーコインパース



コードバン ファスナーロングパース – 土屋鞄製造所



異彩を放つ限定色も登場。なぜ土屋鞄製造所のコードバンシリーズは ...

土屋鞄製造所の、「特別なコードバンで贅沢に包む、圧倒的な存在感のファスナー財布」です。いただき物ですが、使う機会がなく自宅保管していました。箱はありません。■サイズ縦9.8×横19.3×厚み2.3cm■カラーブラック■素材外装=馬革内装=牛革■スカートの状態新品未使用のため、目立つ汚れや痛みは見当たりませんが、あくまで自宅保管である中古品である事と、素人の検品である事をご理解の上ご購入ください。■発送についてネコポスで発送予定です。丁寧に梱包させていただきます。■返品、クレームについて返品、クレームは受け付けておりません。予めご了承ください。