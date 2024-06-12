【ROCK HARD SURVIVAL】Tシャツ ロックハードサバイバル Y2K

こちらのブランドは市場に殆ど出回っておらず希少です。今では中々手に入らない、かなり貴重な古着だと思います。■ブランド：ROCKHARDSURVIVAL/ロックハードサバイバル■カラー：ベージュ ■サイズ：XXL着丈79身幅67素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。■素材：コットン100%フロント\u0026バックのカモフラ柄のブランドロゴプリントが秀逸です。シンプルなデザインで着回しの効く1枚だと思います。



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