ディオールオム　オールレザー長財布　バーティカルロングウォレット

■サイズ18cm×9cm2DSBC116YVHSOFTLONGWALLET■状態短時間使用、しっくりこなかった為それ以降使いませんでした。小銭入れは使用していないのですがファスナーの金具が取れてしまい、今年7月にディオール本店に出し修理から返ってきました。修理代に15,000円+税かかっています。金具フィルム付き目立つ傷や擦れはなく、綺麗です。付属品は箱がありますが別の品物の箱を付属します。保管上の擦れや傷がありますのでご了承ください。ブラックのお色味でビジネスシーンでも馴染みます。柔らかい質感のレザーがクセになります。



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