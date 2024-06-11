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AIR JORDAN 1 MID
商品番号 V34450374345
商品名

AIR JORDAN 1 MID
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ピンクスニーカー型···ミッドカット(Mid)渋谷のジョーダンの店で購入しました。2ヶ月ほど履き相応の汚れや傷がありますがまだまだ履けると思います。不明な点ありましたらコメントよろしくお願い致します。#エアジョーダン1#ジョーダン#AIRJORDAN#ミッド#スニーカー
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