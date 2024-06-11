AIR JORDAN 1 MID

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商品詳細
メインカラー···ピンクスニーカー型···ミッドカット(Mid)渋谷のジョーダンの店で購入しました。2ヶ月ほど履き相応の汚れや傷がありますがまだまだ履けると思います。不明な点ありましたらコメントよろしくお願い致します。#エアジョーダン1#ジョーダン#AIRJORDAN#ミッド#スニーカー
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