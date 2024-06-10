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レア　新品バーバリー　　ノバチェック　ハンカチ4点セット
商品番号 G89935934393
商品名

レア　新品バーバリー　　ノバチェック　ハンカチ4点セット
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···チェックご覧頂きありがとうございます日曜日までのお値下げ価格となりますバーバーリー　メンズ　レディースハンカチ4点セットです頂き物で自宅保管品となりますので　ご理解の程お願い致しますハンカチに初期の折り目がついてますので　そのままお品物を入れさせて頂きます三越のお箱ですが箱は潰れてますので　箱無し発送となります#レディース　　ユニセックス　　花柄　ブランド　ポロラルフローレンフルラ　フェイラーディオール　　レア　まとめ売り　タオルハンカチ
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