シュプリーム×ニューエラ　サイドロゴキャップ Color:Black

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シュプリーム×ニューエラ サイドロゴキャップColor:Blackサイズ58.7cmSUPREMEとNewERAのコラボCAP♪サイズが合わず部屋に飾ってあるだけなので売ります(^サイドロゴデザインが人気のキャップです。シュプリームオンライン購入。確実正規品です。完売品です。中々出回っていない完売品で希少なキャップになります。中古品にご了承願います。よろしくお願いいたします。プロフ必読よろしくお願いします。他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90sエクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください。