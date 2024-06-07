新品◇ALDEN代理店】KTルイストン シェルコードバン 財布 ネイビー１紺 ...

#ＫＪ＿KTルイストン一覧⇦クリック#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 アイテム紹介 】・大人の魅力漂う二つ折り財布。内側にはブランド名と共に「GENUINESHELLCORDVAN」の文字が刻印。・透明感ある光沢と発色が美しい水染めコードバンを、繋ぎ目なしの大判1枚革で贅沢に使用。内装は馴染みの良いキップレザー。・斜めに入った美しいハンドステッチ、切り目と呼ばれるコバ仕上げは、熟練の職人技術による拘りの仕様。※公式オンライン完売商品。【 ブランド紹介 】アメリカの高級レザーシューズブランド「ALDEN/オールデン」の正規輸入代理店であるラコタ社のハウスブランド「K.T.Lewiston/K.T.ルイストン」作りの美しさと使い勝手の良さで定評のある国産ブランド。製法はテーマによって使い分け、ライニングのレザーやコバの磨きにいたるまで最良のこだわりを注いでいます。日本の職人気質を垣間見る事の出来る、タイムレスな魅力を備えたレザーグッズを展開するブランドです。【 商品詳細 】生産国：日本製 MADEINJAPAN国内定価：３７，４００円（税込）付属品：ブランドカードカラー：ネイビー仕様：札入れ×２（仕切りあり）、カードポケット×３、フリーポケット×３、小銭入れ×１縦：約9.4cm横：約11.4cm幅：約2cm若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。光にしっかり当てなければ見えない程度ですがスレ傷あり。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。財布形...二つ折りカラー...ブルー素材...本革



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