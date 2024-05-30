プロ野球チップス2023第2弾　コンプリートセット

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商品詳細
プロ野球チップス2023第2弾レギュラーカード ６０枚チェックリスト ４枚チーム初勝利カード １２枚ＳＴＡＲ☆ＣＡＲＤ ２４枚Amazon限定SPEEDSTARカード １２枚合計１１２枚のセットです。ジャンル（スポーツ選手）···野球
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