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フレンチヴィンテージ　リネン開襟シャツ
商品番号 X59135208732
商品名

フレンチヴィンテージ　リネン開襟シャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり珍しいフレンチリネンで仕立てられた開襟シャツです。年代はそこまで古くないと思いますがプルプルとして生地感がたまりません。黄ばみが見られますが、オキシクリーンなどで落とせる範囲だと思います。肩幅45着丈73身幅55
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