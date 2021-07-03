- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- フレンチヴィンテージ リネン開襟シャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
かなり珍しいフレンチリネンで仕立てられた開襟シャツです。年代はそこまで古くないと思いますがプルプルとして生地感がたまりません。黄ばみが見られますが、オキシクリーンなどで落とせる範囲だと思います。肩幅45着丈73身幅55
http://narcologia.ru/goods/financier956460.html
http://narcologia.ru/goods/Adder884775.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit744586.html
http://narcologia.ru/goods/financier956460.html
http://narcologia.ru/goods/Adder884775.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit744586.html
即納！最大半額！】 フレンチヴィンテージ リネン開襟シャツ Tシャツ ...
co;ill nine/ コイルナイン リネン開襟シャツ-天然素材のナチュラル服と雑貨l 麻と木と・・・
1900's~1920's UNKNOWN フレンチリネンスモック グランパシャツ 麻 ...
フレンチアンティークリネンシャツ | Photogenic closet
1900~1920s French Vintage Linen Shirt 1900~1920年代 フレンチ ...
希少【仏名門Letrange 1838 フランス製 オーバーサイズ リネン100 ...
フレンチアンティークリネンシャツ | Photogenic closet
1900～1920年代 フランスアンティークリネン スモックシャツ エクリュ ...
LB.04/フレンチリネン混レーヨン 開襟衿シャツ|nano・universe(ナノ ...
60's Stripe Open Collar Shirt 60年代 ストライプ 開襟シャツ | Small ...
1900s Vintage French Linen Shirt ヴィンテージフレンチリネンシャツ ...
1890s〜 French Work Antique linen Smock フレンチワーク ...
無印良品 リネン ブラウス 開襟 シャツ ライトグレー 半袖 フレンチ ...