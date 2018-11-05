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トムウッド　バイカラーマフラー　ユニセックス
商品番号 D16599534239
商品名

トムウッド　バイカラーマフラー　ユニセックス
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地素材···ウールTOMWOODのバイカラーのマフラーですユニセックスでもお使いいただけます定価29700円新品未使用タグ付き阪急メンズにて購入した正規品です。Detail・　WoodScarf・　幅50cm×全長200cm・　ユニセックス(男女兼用)Material・　WOOL80%・　POLYAMIDE20%Etc・　MadeinItaly使わないので出品します！手触りすごい良いですよ！！わからない点質問よろしくお願いします。
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