トムウッド　バイカラーマフラー　ユニセックス

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商品詳細
柄・デザイン···無地素材···ウールTOMWOODのバイカラーのマフラーですユニセックスでもお使いいただけます定価29700円新品未使用タグ付き阪急メンズにて購入した正規品です。Detail・ WoodScarf・ 幅50cm×全長200cm・ ユニセックス(男女兼用)Material・ WOOL80%・ POLYAMIDE20%Etc・ MadeinItaly使わないので出品します！手触りすごい良いですよ！！わからない点質問よろしくお願いします。
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