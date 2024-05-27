MINEDENIM × Stie-lo Photo Tシャツ　マインデニム　XL

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マインデニム×スティーロー×JonathanLederのコラボレーションフォトTシャツになります！非常に人気の高いコラボレーションアイテムで、サイズも希少です。☆カラー:WHT☆サイズ:XL☆実寸：着丈（平置き）約（襟元含み）76ｃｍ肩幅約53ｃｍ身幅約59ｃｍ袖丈約22ｃｍ※あくまでも素人採寸ですので多少の誤差はご了承お願いいたします。☆状態：大きなダメージは見受けられない様に感じられます。ご不明な点がございましたらご質問お待ちしております。写真の映り方やフラッシュにより見え方、色合いが変わる場合がございますのでお色目が気になる方は質問欄にてお待ちしております。