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ワイルドスワンズ イーノ 旧長文王冠ロゴ
商品番号 V47952790944
商品名

ワイルドスワンズ イーノ 旧長文王冠ロゴ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WILDSWANSENOBLACKANAの公式ショップで新品購入、数年使って保管してました。タバコ、ペットなしです。本体のみ。サドルプルアップ。イーノ。旧長文王冠ロゴです。この時期が一番サドルプルアップの質が高いそうです。写真で状態をご判断ください。時々クリーニングはしてましたが、使用に伴う傷はあります。目立つ所は写真でご確認ください。ボタンもまだしっかりしてます。カバンに入れて使用していましたので、潰れは少ないと思います。開きすぎてシワがなるべく寄らないように大事に使っていました。ボタンもしっかり留まります。財布形···三つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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