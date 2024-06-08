ワイルドスワンズ イーノ 旧長文王冠ロゴ

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商品詳細
WILDSWANSENOBLACKANAの公式ショップで新品購入、数年使って保管してました。タバコ、ペットなしです。本体のみ。サドルプルアップ。イーノ。旧長文王冠ロゴです。この時期が一番サドルプルアップの質が高いそうです。写真で状態をご判断ください。時々クリーニングはしてましたが、使用に伴う傷はあります。目立つ所は写真でご確認ください。ボタンもまだしっかりしてます。カバンに入れて使用していましたので、潰れは少ないと思います。開きすぎてシワがなるべく寄らないように大事に使っていました。ボタンもしっかり留まります。財布形···三つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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