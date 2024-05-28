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Peanuts\u0026Co(ピーナッツ\u0026カンパニー) 財布
商品番号 Q97526419969
商品名

Peanuts\u0026Co(ピーナッツ\u0026カンパニー) 財布
ブランド名 ピーナッツアンドコー
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォトグラファーのYOSHIKISUZUKIが展開するアクセサリーブランド「ピーナッツ\u0026カンパニー」の財布になります。チャコールグリーンで¥39,600で購入致しました。程良いサイズ感のミドルサイズのトラッカーウォレット。札入れ1箇所、カードポケット4箇所、小銭入れ1箇所。ウォレットチェーンを付属させることも出来ます。数年使用していましたが破れなどはございません。大事に使用していましたが中古品になりなすので細かい傷、カードやコインの跡などはございます。レザー商品の経年変化による味とご理解頂ける方宜しくお願いします。■素材牛革、シルバー■実寸横12.5cm×縦9.5cm×奥行き3cm程度財布形···二つ折りカラー···ブラックピーナッツアンドカンパニー
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http://narcologia.ru/goods/tenet194463.html
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