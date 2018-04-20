nike スニーカー　バスケシューズ

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シーン···バスケットボールメインカラー···ホワイトnikeスニーカーです。室内で数回使用しました。バスケ用にも普通にスニーカーでも使えます。サイズは25.5です。即購入OK❗️値段交渉OK❗️#スニーカー#バスケシューズ#バッシュ#nike