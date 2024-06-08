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90s ヴィンテージキャップ　コーデュロイ　メッシュ　企業ロゴ　USA アメリカ
商品番号 K35241488560
商品名

90s ヴィンテージキャップ　コーデュロイ　メッシュ　企業ロゴ　USA アメリカ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sと思われる、アメリカ　アイダホ州期にある食料品販売企業の企業モノ　ヴィンテージコーデュロイキャップです。フロントはコーデュロイの重厚感がありながら、ボディはメッシュという、バランス感のあるデザインとなっています。フロントの紐も90年代の特徴です。カラー···ホワイト形···ベースボールサイズ：フリーサイズ(アジャスター調整可能)古着のコンディションのため、使用感がございます。神経質な方はご購入をご遠慮ください。古着　ビンテージ　ヴィンテージ　VINTAGEused品　レア品90s80s90年代　80年代メンズ　レディース帽子　キャップ　CAPトラッカーキャップ　メッシュキャップ　6パネル　ツートンコーデュロイ野球　MLBメジャーフットボール　NFLゴルフ　GOLF　フィッシング　サーフィンアメリカ　USAアメカジ　ストリート　ゆるだぼ　オーバーサイズニューエラ　NEWERAミッチェルアンドネス　ブリクストン　ヨシノリコタケディーゼル　DIESELカルバン・クラインハフ　HUFラコステ　LACOSTEトミーヒルフィガー　TOMMYHILFIGERデウスエクスマキナ　スラッシャー　THRASHERボルコム　VOLCOMアメリカンニードルクロムハーツパタゴニア　Patagoniaラルフローレン　RalphLaurenリー　Leeナイキ　Nikeチャンピオン　Championワイルドシングス　WILDTHINGSロンハーマン　RonHermanハーレー　ハーレーダビッドソン　Harleydavidsonアディダス　adidasステューシー　STUSSYカーハート　Carharttシュプリーム　Supremeノースフェイス　NORTHFACEアーバンリサーチ　URBANRESEARCHオークリー　OAKLEYカンゴール　KANGOLペンフィールド　Penfieldエルエルビーン　L.L.Beanエミネム　EMINEM菅田将暉木村拓哉長瀬智也オモシーチャンネル　OMOSSYCHANNELタトゥースタジオヤマダ　TATTOOSTUDIOYAMADA山田蓮　ヤマダレン
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