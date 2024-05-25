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スワロデコのベルト
商品番号 P35763356052
商品名

スワロデコのベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスタッズベルトです。スタッズがスワロ風になっており、夏など薄着になるとかなり目立ちます。ウエストは85-95センチが着用可能範囲になります。渋谷のセレクトショップで購入しました。
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