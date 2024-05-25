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商品詳細
HTCのスタッズベルトです。スタッズがスワロ風になっており、夏など薄着になるとかなり目立ちます。ウエストは85-95センチが着用可能範囲になります。渋谷のセレクトショップで購入しました。
http://narcologia.ru/goods/traverse296226.html
http://narcologia.ru/goods/stealth363676.html
http://narcologia.ru/goods/septet169019.html
P-77*白×黒×シルバー*スワロデコバックル - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
P-78*黒×白*スワロデコバックル - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
P-98*白×ダークレッド*スワロデコバックル*白 - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
P-76*茶×黒*スワロデコバックル - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
P-92*白×黒*スワロデコバックル*白 - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
P-76*オレンジ×黒*スワロデコバックル - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
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P-82*メタリックベージュ・ブロンズ*スワロデコバックル*ベージュ - ハンドメイドベルト ゴルフ用ベルトのベルトファクトリー
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