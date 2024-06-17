【限定】ミッレフォッリエ 3 P25 オールレザー プエブロ ナポリ

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ご覧いただき誠にありがとうございます。millefoglie3P25PUEBLOLeatherVerプエブロレザー別注MF2p25-lllナポリカラー：napoli（ナポリ）商品サイズ：W110×D85×H25mm重量：120g皮革/内装/裏地：全てプエブロレザー付属品：専用箱・保護袋・保証書財布全体にプエブロを使用した高級ライン。通常版より定価も高い特別仕様となっており、なかなか手に入らない代物でございます。イタリアンレザーの代表的な革とも言える、プエブロレザー。同革のみで作られた贅沢な仕立てのギャレリアエクスクルーシブアイテム。従来のエムピウのアイテムにはない切り目コバ磨き仕立てのワイルドな表情とプエブロレザー特有のマットな質感が心地よい逸品です。使い込むことで艶深い妖艶なエイジングをしていきます。極めて革らしくもあり個性的に変化する育つ革とも言えます。唯一無二の表情とエイジング、ぜひご堪能ください。財布ウォレットミニ財布ミニウォレットコンパクト財布折り財布二つ折り財布小銭入れコインケース定期入れカードケースレザー財布形···二つ折り素材···本革