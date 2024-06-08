マルボロ　レア　半袖Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···Uネックサイズフリーですが、だいたいL、XLあたりです。数十年前のマルボロTシャツです。袋に入れて保管していました。新品未使用ですが、保存期間長いです。景品交換商品です。かなりレアだと思います。#マルボロ#marlboro#フィリップモリス#レトロ#平成#タバコ#たばこ#レアTシャツ
http://narcologia.ru/goods/conception592457.html
http://narcologia.ru/goods/stealth846276.html
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