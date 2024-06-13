00s Mcdonald´s マクドナルド キャップ レア

ご覧いただきありがとうございます。★即購入歓迎！フォロー割実施中です！3000円まで→100円引き5000円まで→200円引き9999円まで→300円引き10000円以上→500円引き20000円以上→1000円引き【商品名】\u202800sMcdonald'sマクドナルド キャップ レア\u2028【商品の詳細情報】00sマクドナルドキャップになります。メッシュ素材のため通気性の良いデザインとなっております。またワンポイントロゴの非常にシンプルなデザインなので様々なコーデにもってこいのキャップとなっております。\u2028\u2028\u2028◉色柄：ブラック\u2028\u2028\u2028◉状態：ヴィンテージのため若干の使用感がございます。ご了承ください。\u2028\u2028\u2028⚠︎あくまで個人での検品になります。\u2028最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。\u2028\u2028\u2028ご購入お待ちしております♪



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