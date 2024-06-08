Aime Leon Dore 22aw NY EMBROIDERED HAT

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aimeleondoreの2022年AWに発売された、NYEMBROIDEREDHATです。ツバからボディまで、クリーンさの溢れ出る、優しい色合いのオフホワイトで統一されたキャップです！絶妙な色味がこれからの秋冬の暗くなりがちなコーディネートに、アクセントを加えてくれるかと思います。フロントのNYのロゴ刺繍は発色の良いブルーの刺繍糸で仕上げられています。ボディのカラーとのバランスが最高です。右サイドには、aimeleondore同じみの、筆記体のブランドロゴ刺繍が施させています。オフホワイトボディに白糸の刺繍で、これがあるだけで上品な雰囲気も出てきます。メンズ、レディース問わず、被りやすく、最高におすすめのアイテムです。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(スナップバックで調整可能です)被りはやや深め〜深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremethenorthfaceスタイリスト私物Paletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアキャップ