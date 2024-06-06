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- BLACKPINK VERDY POPUP限定 PLUSH Tシャツ Mサイズ
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商品詳細
VERDY×BLACKPINKBORNPINKPop-UpExperienceinTOKYOBLACKPINKブラックピンク ポップアップ東京タワーのストアにて購入した、PLUSHT-SHIRTです。Mサイズです。サイズ合わせの為に1度袋から開けてましたが、タグも切らずすぐに袋にしまい保管していたため、新品未使用に近いものとなります。一度開封した際に、包装のビニール袋が一部破れてしまっていますので、ご了承ください。その為、低めに価格設定しております。カラーはくすみブルーのようなカラーです。ポップアップ初日完売商品です！#BLACKPINK#JENNIE#JISOO#ROSÈ#LISA#Verdy.#VERDY#ブラックピンク
http://narcologia.ru/goods/housekeeper487209.html
http://narcologia.ru/goods/pompous600323.html
http://narcologia.ru/goods/cotton438861.html
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10/6〜10/12開催｜BLACK PINK × VERDYのポップアップストアが東京 ...
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