B’z ビーズ　半袖Tシャツ　バンドTシャツ 白　1996 稲葉浩志

■サイズ(cm・平置き)フリー着丈:67身幅:53肩幅:52袖丈:17■カラー白■状態やや汚れありご覧いただきありがとうございます。フォロワーの方には200円割引きさせていただきます。(※1000円以下の商品は対象外)その際は購入前にコメントをお願い致します。即購入もOKです。他にも多数商品を出品しております。よろしければプロフィールからご覧ください。以下検索用ワード・取扱ブランド古着ビンテージヴィンテージvintageUSA古着US古着madeinUSAアメリカ古着ブランド古着90’s80’s90s80s90年代80年代アメリカ製イタリア製フランス製ストリート洋服NikeナイキAdidasアディダスPumaプーマUnderarmourアンダーアーマーAsicsアシックスNewbalanceニューバランスNeweraニューエラStussyステューシーSupremeシュプリームXlargeエクストララージPoloRalphLaurenポロラルフローレンTommyHilfigerトミーヒルフィガーUniqloユニクロGapギャップChampionチャンピオンllbeanエルエルビーンMontbellモンベルPatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアLeeリーLacosteラコステLevi’sリーバイスBurberryバーバリーDisneyディズニーEddieBauerエディバウアー



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