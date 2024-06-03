値下げしました。ANGELS 限定 キャップ 大谷翔平 非売品

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商品詳細
2023年7月14日ヒューストン・アストロズ戦に限定で配られた非売品のものです。エンジェルスMVP選手を記念したキャップです。つばの裏に大谷選手、トラウト選手などの名前記載。カラー···ホワイト素材···ナイロン
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