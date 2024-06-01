supreme キャップ ストライプ ボックスロゴ

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商品詳細
使用する機会が全くなくクローゼットにしまってあったのでお譲りします。Supreme(シュプリーム)2013fall/winterストライプ柄ボックスロゴニューエラカラーBlackつばの部分のシールは外してあります。写真にてご確認ください。日焼けなどの跡はありません。被って出かけた記憶はないのですが、古いものです。素人自宅保管品ですので完品をお求めのかた、中古品が気になる方はご購入をお控えください。サイズ71/2値下げや写真の追加など気になる点は気軽にコメントしてください。差し替え防止のため返品、返金は行っておりません。折り畳まない方が良さそうなのでゆうパックなどの箱で紙などつめて送る予定です。#supreme#シュプリーム#キャップ#ニューエラ#NEWERA
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