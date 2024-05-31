1.85インチ✨スマートウォッチ 黒｜通話機能、AI呼び出し、着信、防水、USB



スマートウォッチ 【Bluetooth 5.1 通話機能付き 】1.85インチHD大画面 フルタッチ式 着信・メッセージ通知 歩数計 音楽再生 200+種類文字盤 腕時計 IP68防水 スポーツウォッチ Android対応 iPhone対応 スマートウォッチ 【Bluetooth 5.1 通話機能付き 】1.85インチHD大画面 フルタッチ式 着信・メッセージ通知 歩数計 音楽再生 200+種類文字盤 腕時計 IP68防水 スポーツウォッチ Android対応 iPhone対応



スマートウォッチ 【2023新登場 1.85インチ大画面】 Bluetooth通話機能付き 腕時計 100種類運動モード 260+種類スタイル文字盤 IP67防水 活動量計 遠隔撮影 輝度調整 着信通知 音楽コントロール Android/iPhone対応 スマートウォッチ 【2023新登場 1.85インチ大画面】 Bluetooth通話機能付き 腕時計 100種類運動モード 260+種類スタイル文字盤 IP67防水 活動量計 遠隔撮影 輝度調整 着信通知 音楽コントロール Android/iPhone対応



スマートウォッチ 【Bluetooth 5.1 通話機能付き 】1.85インチHD大画面 フルタッチ式 着信・メッセージ通知 歩数計 音楽再生 200+種類文字盤 腕時計 IP68防水 スポーツウォッチ Android対応 iPhone対応 スマートウォッチ 【Bluetooth 5.1 通話機能付き 】1.85インチHD大画面 フルタッチ式 着信・メッセージ通知 歩数計 音楽再生 200+種類文字盤 腕時計 IP68防水 スポーツウォッチ Android対応 iPhone対応



Amazon | スマートウォッチ【1.85インチ大画面＆Bluetooth通話機能付き ... Amazon | スマートウォッチ【1.85インチ大画面＆Bluetooth通話機能付き ...



Amazon | スマートウォッチ 通話機能付き【2023新登場 1.85インチ大 ... Amazon | スマートウォッチ 通話機能付き【2023新登場 1.85インチ大 ...



Amazon | スマートウォッチ 通話機能付き【2023新登場 1.85インチ大 ... Amazon | スマートウォッチ 通話機能付き【2023新登場 1.85インチ大 ...



Amazon | スマートウォッチ 【Bluetooth通話機能付き&2023業界新 ... Amazon | スマートウォッチ 【Bluetooth通話機能付き&2023業界新 ...



Amazon | スマートウォッチ【1.85インチ大画面＆Bluetooth通話機能付き ... Amazon | スマートウォッチ【1.85インチ大画面＆Bluetooth通話機能付き ...



Amazon | スマートウォッチ【2023新登場 1.85インチ大画面】Bluetooth5 ... Amazon | スマートウォッチ【2023新登場 1.85インチ大画面】Bluetooth5 ...



Amazon | スマートウォッチ Bluetooth通話機能付き 1.85HDインチ大画面 ... Amazon | スマートウォッチ Bluetooth通話機能付き 1.85HDインチ大画面 ...



スマートウォッチ 【Bluetooth 5.1 通話機能付き 】1.85インチHD大画面 フルタッチ式 着信・メッセージ通知 歩数計 音楽再生 200+種類文字盤 腕時計 IP68防水 スポーツウォッチ Android対応 iPhone対応 スマートウォッチ 【Bluetooth 5.1 通話機能付き 】1.85インチHD大画面 フルタッチ式 着信・メッセージ通知 歩数計 音楽再生 200+種類文字盤 腕時計 IP68防水 スポーツウォッチ Android対応 iPhone対応



Amazon | スマートウォッチ 【2023新登場 1.85インチ大画面 ... Amazon | スマートウォッチ 【2023新登場 1.85インチ大画面 ...



Amazon | スマートウォッチ【1.85インチ大画面＆Bluetooth通話機能付き ... Amazon | スマートウォッチ【1.85インチ大画面＆Bluetooth通話機能付き ...



着信通知 スマートウォッチ 1.85インチ大画面 Bluetooth5.2 の通販 by ... 着信通知 スマートウォッチ 1.85インチ大画面 Bluetooth5.2 の通販 by ...



Amazon | スマートウォッチ 【Bluetooth通話機能付き&2023業界新登場 ... Amazon | スマートウォッチ 【Bluetooth通話機能付き&2023業界新登場 ...

管理：434-738-230-N34 ～～～ご覧頂きありがとうございますm(__)m●送料無料＆最短即日発送！●即購入可能●その他商品多数！→#チロルショップ参考価格：7,980円※ラスト1点です✨格安出品中✨【Bluetooth通話機能付き\u0026着信通知】専用アプリと接続するとスマートウォッチで、着信やメッセージの受信、LINE、Twitter、メール、などのアプリからの通知を表示し、内容も確認できます。スマートウォッチで、直接に電話をかけることや着信拒否も実現可能。また電話の連絡先を同期したり、通話履歴、通話記録も保存できます。※Bluetooth通話\u0026メッセージ通知と音楽再生機能を利用するにはオーディオbluetoothとペアリング接続が必要です。【100多種類な運動モード\u0026多機能なスマートウォッチ】活動量計には100以上のスポーツモードがアプリで利用でき、毎日のスポーツニーズに応えることができます。毎日の歩数や距離、カロリーを記録するだけでなく、リラックスを記録などの便利機能を搭載されております。記録と通知機能もあります。【1.85インチHD大画面\u0026多種類文字盤】1.85インチのフルタッチパネル、鮮やかな色合いと読みやすさを実現しました。明るさを自由に調整できます。またスクリーンオン時間設定可能、強い光の下でもクリアな画面を見ることができます。アプリには100+種類のウォッチフェイスが用意されています。更に、文字盤背景には好きな写真・画像を設定可能です。【IP67防水＆耐久バッテリー＆最適なプレゼント】IP67規格の防水・防塵性能を持ち、日常生活での手洗い、雨、汗などに取り外す必要がありません。大容量バッテリーを搭載され、一回のフル充電で約5~7日間持続できます。待機時間は約30日間となります。※利用状況により若干変動あり。※日本語対応の専用アプリは、パッケージ内QRコードより入手してください専用充電器、日本語取扱説明書付き防水レベル：IP67ピクセル：240*280ピクセルタッチスクリーン：1.85インチ大画面使用時間：約5-7日待機時間：約36日本体充電時間：約2時間充電方法：磁気USB充電サイズ：38*45*10.8mm重量：45g