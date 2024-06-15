【墨研】書道具◆硯・墨・筆セット◆仮名・年賀状に◆文房四宝 甲州雨畑硯 玉泉堂

書道・習字用品···書道セット○甲州雨畑硯瑞軒作「松樹硯」小判型 縦140×横82×厚み15(mm)重量277g○玉泉堂碧墨「君子晩老」昭和年代造 1丁半型27g￥3,500○玉泉堂小筆「瑞雲」鼬毛 ￥2,000×2本○小判型の仮名用小硯ですが、上品な作硯と墨堂には雨畑で最良と言われるネズミ足が現れています。玉泉堂の碧墨「君子晩老」は、淡墨では透明感のある青墨で仮名や水墨画向きの古墨です。●墨、小筆は未使用品ですが、雨畑硯は使用品です。●仮名作品や、これからの年賀状書きにも重宝します。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。●



2023年最新】玉泉堂 墨の人気アイテム - メルカリ



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