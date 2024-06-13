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BOSS
商品番号 R91931543463
商品名

BOSS
ブランド名 ヒューゴボス
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

BOSSの長財布です。箱無し、表面に傷汚れが多数あります。チャックの開け閉めは問題ありません。
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