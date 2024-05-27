岬 和男『マタドール』ギャラリー越取扱作 水彩画 原画 真作保証 1点もの

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☆作品についてたまげましたね、ここまでの水彩画は中々拝見できません、すごくお上手です。ビックリ。☆岬和男1939年神戸に生まれる。1962年大阪工業大学卒業、第8回一陽展初入選（以後毎年出品）浅野孟府に師事。1970年第8回関西一陽賞受賞/兵庫県立近代美術館1971年一陽会会友推挙/東京都立美術館1972年第1回兵庫県美術祭招待出品（73・74・75・77・79年も出品）/兵庫県立近代美術館1975年一陽会会員推挙/東京都立美術館1976年第一回金山平三賞展推薦出品（78・80年も出品）/兵庫県立近代美術館1981年兵庫現代美術展「海」に招待出品/兵庫県立近代美術館、第3回個展/神戸：ギャルリーオブジェ1983年第1回浅井忠賞特別記念展出品/千葉県立近代美術館1984年 第4回個展/神戸：うろこ美術館、兵庫現代美術展「都市」に招待出品/兵庫県立近代美術館、第7回ジャパンエンバ賞美術展出品/中国エンバ近代美術館1985年兵庫現代美術展「音楽」に招待出品/兵庫県立近代美術館1988年'88兵庫の美術家展に招待出品/兵庫県立近代美術館1989年第2回日本海美術展出品/富山県立近代美術館1990年'90兵庫の美術家展に招待出品/兵庫県立近代美術館1991年西宮市大谷記念美術館油彩画講座講師（91～94年）/西宮市大谷記念美術館1992年 第30回関西一陽会展・第30回記念賞受賞/大阪市立天王寺美術館、第5回個展/神戸：サーカスサーカス第3回日本海美術展特別賞受賞/富山県立近代美術館1995年 第1回サムホール大賞展出品/西脇市美術館Art'95InternationalArtCompetitionTop70大賞受賞/NewYork1996年 第6回個展/神戸：サーカスサーカス10ContemporaryArtistsfromOSAKAJAPAN/NewYork：LAMIAINK!第5回麻布美術館大賞展招待出品優秀賞受賞/東京：麻布美術館☆記載しきれません。