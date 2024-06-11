Epoch 2023 オリックス 内藤鵬　5枚限定　DECOMORI 緑サイン

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商品詳細
EPOCHエポックPREMIEREDITION2023オリックスバファローズ 内藤鵬5枚限定カードDECOMORIルーキーカード RC開封後すぐに保管しましたが、初期傷など細かい傷を気にされる方はご遠慮ください。ハードタイプのスリーブに封入し、折れ防止用の措置を加えた上で発送いたします。ORIXbuffaloes夏の陣山本由伸 吉田正尚 宮城大弥 山下舜平大 山岡泰輔 山﨑颯一郎 山崎福也 中川圭太 福田周平 石川亮
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