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Epoch 2023 オリックス 内藤鵬　5枚限定　DECOMORI 緑サイン
商品番号 T34329167973
商品名

Epoch 2023 オリックス 内藤鵬　5枚限定　DECOMORI 緑サイン
ブランド名 エポックシャ
特別価格 税込 5,246 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPOCHエポックPREMIEREDITION2023オリックスバファローズ　内藤鵬5枚限定カードDECOMORIルーキーカード　RC開封後すぐに保管しましたが、初期傷など細かい傷を気にされる方はご遠慮ください。ハードタイプのスリーブに封入し、折れ防止用の措置を加えた上で発送いたします。ORIXbuffaloes夏の陣山本由伸　吉田正尚　宮城大弥　山下舜平大　山岡泰輔　山﨑颯一郎　山崎福也　中川圭太　福田周平　石川亮
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