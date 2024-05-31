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YAMAHA ツートーン キャップ 6パネル 刺繍 ヴィンテージ 企業
商品番号 J95910466089
商品名

YAMAHA ツートーン キャップ 6パネル 刺繍 ヴィンテージ 企業
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●色：ネイビー、レッド●頭周：55-59.5cm　クラウン：深め●素材：ウール、アクリル●生産国：タグ色褪せにより不明●状態クリーニング済み。スナップバックの2番目の突起に欠けがございます。そのほかに目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品していますので是非ご覧ください。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。トラッカービンテージ帽子アメカジ063MA616
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