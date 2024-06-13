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ロンハーマン × HOLLYWOOD TO MALIBUキャップ　ネイビー
商品番号 U31906380510
商品名

ロンハーマン × HOLLYWOOD TO MALIBUキャップ　ネイビー
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンハーマンにて購入のHOLLYWOODTOMALIBUとRHCのニューエラキャップです。サイズ　73/8カラー　ネイビー着用回数は5回ほどの美品です。個人的にはHのデザインが上品でエル　メスと似てる気がします。
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