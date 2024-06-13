ロンハーマン × HOLLYWOOD TO MALIBUキャップ　ネイビー

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ロンハーマンにて購入のHOLLYWOODTOMALIBUとRHCのニューエラキャップです。サイズ 73/8カラー ネイビー着用回数は5回ほどの美品です。個人的にはHのデザインが上品でエル メスと似てる気がします。