ロンハーマン × HOLLYWOOD TO MALIBUキャップ　ネイビー

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商品詳細
ロンハーマンにて購入のHOLLYWOODTOMALIBUとRHCのニューエラキャップです。サイズ 73/8カラー ネイビー着用回数は5回ほどの美品です。個人的にはHのデザインが上品でエル メスと似てる気がします。
http://narcologia.ru/goods/reflector492064.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful780951.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis540344.html
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Ron Herman - ハリウッド トゥ マリブ キャップの通販 by かいな's ...
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