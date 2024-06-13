Supreme✖︎NEWERA✖︎PLAYBOY★限定コラボキャップ

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カラー···レッドサイズ…60,6cm形···ベースボール数回程度着用の美品となります。外観は新品に近いですが、買ったサイズが自分には大きかったため、内側にサイズ調整のため両面テープを貼っていました。テープは全て剥がしておりますが気になる方はご注意ください。(肌に当たる部分にはもともとテープは一切貼っていませんので着用には全く支障はありません)限定品ですのでかなり貴重かと思います‼︎ご購入後の返品や返金はお受け致しません。ご理解、ご了承の程よろしくお願い致します。