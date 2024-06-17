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【USA IMPORT❗️】90s 2XL 青　企業ロゴプリントビッグシルエット
商品番号 G75924537659
商品名

【USA IMPORT❗️】90s 2XL 青　企業ロゴプリントビッグシルエット
ブランド名 ジャージーズ
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリカ古着❗️90年代半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズ、ビッグシルエットです。【ブランド】ジャージーズ【サイズ】表記：3XL【寸法】着丈：76cm肩幅：69cm身幅：71cm袖丈：19cm【カラー】・青、ブルー、オレンジロゴ【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎　全品、クリーニング及び、消臭、スチーマーでシワ　縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
http://narcologia.ru/goods/monophonic811612.html
http://narcologia.ru/goods/reboot573336.html
http://narcologia.ru/goods/conception588757.html
【USA IMPORT❗️】90s 2XL 青　企業ロゴプリントビッグシルエット
【USA IMPORT❗️】90s 2XL 青　企業ロゴプリントビッグシルエット | フリマアプリ ラクマ
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