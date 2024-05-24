真作】古谷一晁/蓬莱山図/祝事山水図/横物/掛軸/名家伝来/AA-314 ...

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【真作】【参考】古谷一晁 日本画家。京都生。名は藤三。京都絵専卒。山元春挙の門人。文展・帝展で活躍した。昭和41年（1966）歿、74才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の糊シミあります。表装は地に汚れシミ、軸裏全体に多数の汚れシミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 142cm × 幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。