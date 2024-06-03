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★未使用★カシオ 電子キーボード 光ナビゲーションキーボード LK-222
商品番号 O52417434377
商品名

★未使用★カシオ 電子キーボード 光ナビゲーションキーボード LK-222
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシオ電子キーボード61標準鍵光ナビゲーションキーボードLK-222※ヘッドフォン付き未開封商品ですブランド:CASIO(カシオ)色:ホワイトキーの数:61商品の重量:15.78ポンドモデル名:LK-222スタイル:LK-222サイズ(幅×奥行×高さ)948×350×103mm質量4.5kg内蔵レッスン180曲1つの鍵盤でも演奏を楽しめる「光ナビ」＆「らくらくモード」鍵盤が光って弾くところを教えてくれる「光ナビ」。さらに、「らくらくモード」ならどの鍵盤を押しても正しいメロディーで弾けるので、初心者でも簡単に演奏を楽しめます。楽しく着実に上達！「ステップアップレッスン」機能「光ナビ」で、楽しみながら曲をマスターできる「ステップアップレッスン」。3つのステップで練習することにより、楽しく着実に上達できるレッスン機能です。正しい指使いをガイドする運指音声機能演奏につまずいたとき、音声で弾く指の番号を教えてくれます。上達度がわかる採点機能曲を弾き終えると、液晶画面に「スバラシイ！」または「モウイチド！」というメッセージを表示します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful994451.html
http://narcologia.ru/goods/reboot442136.html
http://narcologia.ru/goods/passionate56513.html
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