ガルシア　スカル　ウオレットチェーン　真鍮　Galcia

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商品詳細
ガルシアのスカルウオレットチェーンです。重厚感があり、存在感あります。状態はチェーンなのでどうしてもキズがついてしまいます。カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/stepchild775752.html
http://narcologia.ru/goods/marshal837480.html
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