値下げ可 ANTIDOTE BUYERS CLUB Zip Wallet

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AntidoteBuyersClubのRoundZipCompactWalletです。カウハイドレザーを使用しており、小ぶりなサイズ感が特徴で、ZIPで開閉式となっており、背面部分にジップタイプの小銭入れがついています。ラウンドジップタイプとなっており、カード収納も、札入れも付き、小ぶりながら財布としての収納、利便性もしっかりと考慮されたアイテムです。ジップにはSilver950製のオリジナルの彫金とブランドロゴが刻まれた金具を使用するなど細部にまでこだわって作られています。彫金入りのハトメがついていますので、リリースされている各種ウォレットチェーンを付けて使用していただくことも可能です。使い込むほどにレザーの良い経年変化を楽しんでいただけるのも魅力です。【素材】SILVER950、COWHIDELEATHER【サイズ】FREE （縦約9.5cm×横約11cm×厚み約2cm）定価 税込70400円約半年の使用目立った傷汚れ破損等ありません別のモデルを新調した為出品致します。売りきりたいのでそれなりのお値下げ承りますのでコメントお待ちしております。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革#レザー #二つ折り財布 #アンチドートバイヤーズクラブ #cootieproductions#DragonAsh#KJ#クロムハーツ #cootie